У Києві евакуюють "покинуті" автівки з вулиць

За рішенням Ради оборони Києва у місті розпочалася кампанія зі звільнення столичних вулиць та дворів від "мертвих" автівок. Тепер автомобілі, які вважаються покинутими власниками, або знищені внаслідок ворожих атак системно вивозитимуть на спеціальні штрафмайданчики. Зокрема в Дарницькому районі столиці вже зафіксовано перші випадки евакуації машин.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У нас багато сотень автівок, які покинули власники, або, на жаль, які знищили росіяни своїми обстрілами. Більшість таких автомобілів вже ніколи не будуть "на ходу". Про деякі власники вже, м'яко кажучи, забули. Але важливо, щоб брухт не захаращував дороги та дворові проїзди. Це безпека дітей, доступність екстрених служб, повага до нашого спільного простору", – зазначив Ткаченко.

За його словами, у кожному районі столиці влада визначила майданчики для тимчасового утримання евакуйованих авто.

"Розміщення буде організовано, безоплатно, з максимальною повагою до власників, які зможуть забрати своє майно в будь-який час. Робимо Київ більш безпечним. Все зафіксовано, обліковано, впорядковано", – наголосив начальник КМВА.

Евакуйовані автівки розміщатимуть на спеціальних безплатних штрафмайданчиках / Фото: КМВА

Нагадаємо, у Києві тимчасово обмежать рух для автомобілів та пішоходів. Благодійний забіг VUSO ДЕСЯТКА НЕЗЛАМНОСТІ. КИЇВ 2025 відбудеться 23 березня, через що в Оболонському районі частково перекриють дороги.

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