У Києві евакуюють людей з трьох ТРЦ: що сталося

Нібито замінували ТРЦ Gulliveг, "Україна" та Ocean Plaza.
У Києві через інформацію про замінування трьох ТРЦ евакуювали працівників та відвідувачів.
Про це повідомляє Укрінформу повідомила керівник пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві Світлана Водолага.
За її словами, повідомлення про мінування ТРЦ надійшли післяобідню пору 13:30. Наразі рятувальники та вибухотехнічна служба перевіряють ТРЦ на наявність вибухівки.
“До колцентру СБУ надійшла інформація про замінування ТРЦ Gulliveг, "Україна" та Ocean Plaza, тому проводиться перевірка об'єктів на наявність вибухонебезпечних предметів та, звичайно, евакуація”, - сказала Водолага.
Варто зазначити, в Україні невідомі за останні кілька днів “замінували” сотні об'єктів інфраструктури. За даними правоохоронців, усі заяви про “бомби” виявилися фейковими.
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