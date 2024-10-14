У Києві евакуювали працівників Міністерства фінансів України через повідомлення про мінування - ЗМІ

У Києві будівлю Міністерства фінансів України евакуюють у зв'язку з інформацією про можливе замінування.

Про це повідомили УП джерела в Мінфіне.

"У звʼязку із отриманням повідомлення про мінування просимо залишити будівлю Міністерства фінансів для проведення відповідних заходів реагування", - йдеться у повідомленні.

Повідомлялось, що поліція провела перевірку на об'єктах органів державної влади та місцевого самоврядування, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про мінування. Зазначалося, що сил і засобів у поліції вистачало.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні надійшли повідомлення про можливе мінування державних установ і навчальних закладів у Києві, Чернігові, Сумах, Житомирі, Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську та інших містах. Вибухотехніки та кінологи працюють на місцях.

Окрім того, у Київському апеляційному суді призупинили роботу через повідомлення про замінування, відбувається евакуація працівників. Також у Сумах повідомили про замінування десяти державних установ, а у Львові – навчальних закладів. Поліція проводить перевірки в усіх зазначених місцях.

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