У Києві енергетиків перевели у посилений режим: що сталося

Людей просять бути обережними під час негоди.

У Києві та Київській області енергетиків переводять у посилений режим. Причиною такого рішення називають негоду. Адже сьогодні, 23 листопада, в регіоні очікується погіршення погоди.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

За прогнозами синоптиків, до кінця цієї доби, 23 листопада, а також 24 листопада очікується мокрий сніг та пориви вітру.

"Через негоду енергетики ДТЕК переходять в посилений режим в Києві та Київській області. Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони відбудуться", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК просять людей бути обережними: не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередач. Адже несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

Як повідомлялося, синоптики Укргідрометцентру оголосили І рівень небезпечності, жовтий у Києві та області. У столиці 24 листопада потеплішає, але буде сильний вітер. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що графіки відключення світла в Києві можуть застосовуватися, коли середньодобова температура сягне 8-10 градусів нижче нуля.

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