У Києві експосадовцю Адміністрації президента повідомлено про підозру у державній зраді

Посадовець вступив у злочинну змову з представником іноземної спецслужби.

У Києві експосадовцю Адміністрації президента повідомлено про підозру у державній зраді.

Згідно з матеріалами слідства, у період 2014 року підозрюваний, який на час вчинення інкримінованого злочину працював в Адміністрації президента України (а надалі - у РНБО), маючи доступ до державної таємниці, вступив у злочинну змову з представником іноземної спецслужби та передав останньому відомості, які отримував у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Незаконні дії підозрюваного полягали у збиранні, систематизації та проведення аналітики відомостей, що стосувалися сфери економіки, внутрішньополітичної обстановки, міжнародних відносин, а також стратегічного співробітництва України з ЄС, РФ та Китаєм, незалежно від характеру інформації, а також грифу обмеження доступу до неї.

Наразі вказаній особі обрано запобіжний захід.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років та конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Слідство триває.

Нагадаємо, Служба безпеки України попередила потужну хакерську атаку на держоргани України, яку планували здійснити спецслужби Російської Федерації.

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