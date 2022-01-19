У Києві двоє молодиків намагалися пограбувати чоловіка просто у метро: фото

У Києві двоє молодиків намагалися пограбувати чоловіка просто у метро: фото

З'ясувалося, що один із зловмисників уже був раніше судимий за аналогічні злочини.

У Києві двоє молодиків намагалися пограбувати чоловіка просто у метро.

З'ясувалося, що один із зловмисників уже був раніше судимий за аналогічні злочини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліцейського на станції метро "Гідропарк" звернулися пасажири та повідомили, що на платформі двоє невідомих чіпляються до чоловіка та намагаються відібрати у нього гроші та телефон. Правоохоронець швидко відреагував та затримав правопорушників на платформі станції.

Як розповів заступник начальника слідчого відділу управління поліції в метрополітені Руслан Обелець, на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

"Речові докази були вилучені, а правопорушників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися 35-річний уродженець Київщини та 29-річний мешканець Черкаської області, раніше судимі за аналогічні кримінальні правопорушення", - каже Обелець.

Слідчі управління поліції в метрополітені повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – замах на грабіж групою осіб, поєднаний з насильством. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 14 січня, перебуваючи біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва, молодик агресивно відреагував на зауваження місцевого мешканця щодо неправильного паркування, накинувся на нього з кулаками та завдав тяжких тілесних ушкоджень.

Потерпілий, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, перебуває в лікарні. За словами лікарів, йому діагностовано набряк головного мозку.

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