У Києві двоє малюків блукали самі у комендантську годину, а п'яна мати була вдома у напівпритомному стані

У Києві двоє малюків блукали самі у комендантську годину, а п'яна мати була вдома у напівпритомному стані

Поряд із нетверезою жінкою перебувало немовля.

У Києві двоє малюків блукали самі у комендантську годину, а п'яна мати була вдома у напівпритомному стані, а поряд з нею було немовля.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Про самотніх дітей у поліцію повідомили мешканці одного з житлових будинків на вулиці Жолудєва.

"Прибувши на місце, інспектори виявили 3-річну дівчинку і 6-річного хлопчика, які перебували у дворі багатоквартирного будинку без дорослих та виглядали наляканими. Охоронці порядку опитали сусідів та дізналися адресу проживання дітлахів. Також з'ясували, що у квартирі перебувала їхня однорічна сестричка, яка, ймовірно, потребує допомоги", - йдеться у повідомленні поліції.

Патрульні супроводили дітей додому, але двері ніхто не відчинив.

З квартири лунав дитячий плач, а тому, не гаючи часу, поліцейські прийняли рішення потрапити до помешкання через вікно.

Вже всередині інспектори побачили нетверезу жінку у напівпритомному стані. Поряд з нею перебувало немовля.

27-річна мати не змогла пояснити, чому залишила своїх дітей без нагляду.

Оскільки умови проживання дітей загрожували їхньому здоров'ю та безпеці, поліцейські ювенальної превенції, що також прибули на виклик, прийняли рішення вилучити дітей у матері.

Як повідомлялося, у Житомирській області у колодязі знайшли тіло немовляти. Тіло хлопчика виявили господарі сільського обійстя. Горе-матір'ю виявилася 39-річна місцева мешканка. Жінка веде асоціальний спосіб життя, зловживає алкоголем.

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