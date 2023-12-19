У Києві дворічна дитина опинилась заблокованою в автівці: відео

Жінка, дістаючи особисті речі з автомобіля, випадково заблокувала двері, а у салоні автівки залишилася її маленька онучка.

У Києві дворічна дитина опинилась заблокованою в автівці.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook та оприлюднив відео.

"Бабуся дворічної дівчинки викликала патрульних через випадкове заблокування дверей авто, де сиділа дитина. На лінію 112 надійшов виклик: "Дитина залишилася в авто, двері заблокувалися. Допоможіть". Цього разу у Києві заручницею авто стала дворічна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Патрульні Максим Крищенко та Віталій Грицай прибули за вказаною адресою.

Виявилось, що жінка, дістаючи особисті речі з автомобіля, випадково заблокувала двері. Всередині автівки залишилася її онучка.

Пані пояснювала інспекторам, як сталась прикра несподіванка, а поліцейські намагались відкрити двері і не налякати малечу.

У результаті — дівчинку визволили, до слова, без шкоди для автівки.

"Дитина залишилася в авто, двері заблокувалися допоможіть" Цього разу Київ, заручницею авто стала 2-річна дівчинка. Максим Крищенко та Віталій Грицай негайно прибули на виклик. Жінка, дістаючи особисті речі з автомобіля, випадково заблокувала двері. Всередині автівки залишилася її онучка. Визволили без шкоди для автівки) Такі випадки непоодинокі і дуже стресові для дітей і їх рідних. Будьте уважні! + одна добра справа у нашу копілочку! Все добре, що добре закінчується! Опубліковано Олексієм Білошицьким Вівторок, 19 грудня 2023 р.

У поліції нагадують, що подібні випадки непоодинокі і дуже стресові для дітей і їхных рідних.

Нагадаємо, у Києві на Подолі маршрутка з пасажирами влетіла в електроопору, травмувалися декілька пасажирів.

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