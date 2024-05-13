У Києві двірник використав прапор України як мішок для скошеної трави: фото

У Києві двірник використав прапор України як мішок для скошеної трави. Подія сталася у Деснянському районі столиці. Перехожі викликали поліцію.

Про це повідомив військовослужбовець Збройних сил України Вадим Бондаренко у Facebook.

Військовий, який захищає Україну у лавах ЗСУ вимагає покарати винних у нарузі над національною символікою.

У прапор України двірник зібрав скошену траву / Фото: із соцмереж

"Це так тепер робиться — в державний прапор траву збирають? Ви взагалі в курсі, що люди життя своє віддають за те, щоб цей прапор майорів над Україною? Це наруга над державною символікою", — написав Вадим Бондаренко.

Тривають слідчі дії щодо інциденту з українським прапором / Фото: із соцмереж

Наразі тривають слідчі дії щодо інциденту з державним прапором України.

Нагадаємо, в Одесі п’яний 18-річний хлопець розірвав прапор України.

А у Кам’янському дівчина спалила прапор України під сміх друзів.

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