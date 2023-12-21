У Києві два дні поспіль фіксують температурні рекорди

Цього року в українській столиці метеорологи зафіксували аж 42 рекордних показники, пов'язаних із температурою повітря.

Два дні поспіль метеорологи фіксують у Києві рекордну для грудня температуру повітря.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У середу, 20 грудня, максимальна температура повітря у столиці становила +10,6 °C, перевищивши на 1,5 градуса рекорд 1982 року.

А у вівторок, 19 грудня, мінімальна температура повітря в Києві повторила рекордне значення 1982 і 2019 років і становила +4,1 °С.

Найтеплішим днем грудня у Києві залишається 15 число 2019 року з температурою +15,2°C.

Загалом 2023 року в українській столиці метеорологи зафіксували аж 42 рекордних показники, пов'язаних із температурою повітря.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що день зимового сонцестояння, 22 грудня, буде в Україні з опадами. Температура повітря поступово знижуватиметься, дощі змішуватимуться з мокрим снігом.

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