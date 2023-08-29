У Києві другий день поспіль фіксують температурні рекорди

Вночі 28 серпня зафіксовано аж три рекорди.

Другий день поспіль у https://kyiv.tsn.ua/Києві фіксують температурні рекорди. Кліматична норма перевищена на 8 градусів.

Про це йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії.

Зазначається, що ніч проти понеділка, 28 серпня, столиці виявилась найтеплішою. У Києві температура повітря не опустилася нижче 21,3 градусів. Попереднє рекордне значення 1943 та 2022 років перевищено на 1,4 градусів.

Напередодні максимальна температура повітря після полудня досягла 35,7 градусів - це на 0,6 градусів вище попереднього рекордного показника, який фіксували ще 1943-го.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень - становила 27,8 градусів. Ця позначка перевищила попередній рекордний показник 1943 року на 1,4 градусів, а кліматичну норму - на 9,3 градусів.

Як повідомлялося, у Києві зафіксовано три температурних рекорди у неділю, 27 серпня. Максимальна температура повітря 27 серпня після полудня досягла +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року.

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