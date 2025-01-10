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У Києві дрон влучив у 16-поверховий будинок: які наслідки (фото)

У Києві дрон влучив у 16-поверховий будинок: які наслідки (фото)

Вночі 10 січня БпЛА влучив у будинок в Києві. / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Потерпілих немає.

Вночі проти 10 січня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Один дрон влучив у багатоповерховий будинок. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. 

"У Солом’янському районі безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки. Пожежі вдалося уникнути", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Зазначається, що станом на 10:30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищені. Тривають роботи на сходовій клітині.

Окрім того, внаслідок атаки БпЛА у дворі було пошкоджено легковий автомобіль. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Наслідки атаки безпілотників по Києву 10 січня. / © ГУ ДСНС у Києві
Наслідки атаки безпілотників по Києву 10 січня. / Фото: ГУ ДСНС у Києві
Наслідки атаки безпілотників по Києву 10 січня. / © ГУ ДСНС у Києві
Наслідки атаки безпілотників по Києву 10 січня. / Фото: ГУ ДСНС у Києві
Наслідки атаки безпілотників по Києву 10 січня. / © ГУ ДСНС у Києві
Наслідки атаки безпілотників по Києву 10 січня. / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Нагадаємо, у Києві протягом ночі двічі оголошували тривогу: 02:01 – 02:19 та 04:52 – 05:12. У місті лунали вибухи. Працювала ППО.

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