У Києві дозволили продаж алкоголю, який розбирають з полиць "зі швидкістю світла"

У Києві дозволили продаж алкоголю, який розбирають з полиць "зі швидкістю світла"

Випити тепер можна і в барі.

Горілка, коньяк і пиво - їх розбирають зі швидкістю світла. У столичних магазинах - ажіотаж. Відсьогодні дозволили продавати алкоголь.

Про це йдеться в ТСН.

Випити можна ще й у барах, щоправда, з обмеженням. Бо ж відпускатимуть напої з градусом лише з 11-тої до 16-ої години.

Виставляти товар на ятки почали ще напередодні ввечері. Люди купують по кілька пляшок. Хоч і кажуть, що заливати горло не збираються.

У Київській міській державній адміністрації нагадують, що жартувати зі своїм здоров'ям під час воєнного стану не варто. А тим паче втрачати тверезий розум.

Нагадаємо, алкогольні напої з продажу в Києві зняли 1 березня через воєнний стан.

Горілка, коньяк і пиво – від сьогодні у столиці дозволили продаж алкоголю

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