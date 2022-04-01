У Києві дозволили продаж алкоголю, який розбирають з полиць "зі швидкістю світла"

Випити тепер можна і в барі.
Горілка, коньяк і пиво - їх розбирають зі швидкістю світла. У столичних магазинах - ажіотаж. Відсьогодні дозволили продавати алкоголь.
Про це йдеться в ТСН.
Випити можна ще й у барах, щоправда, з обмеженням. Бо ж відпускатимуть напої з градусом лише з 11-тої до 16-ої години.
Виставляти товар на ятки почали ще напередодні ввечері. Люди купують по кілька пляшок. Хоч і кажуть, що заливати горло не збираються.
У Київській міській державній адміністрації нагадують, що жартувати зі своїм здоров'ям під час воєнного стану не варто. А тим паче втрачати тверезий розум.
Нагадаємо, алкогольні напої з продажу в Києві зняли 1 березня через воєнний стан.
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