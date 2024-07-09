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У Києві добу тривають пошукові роботи на місцях "прильотів": під завалами можуть бути люди

У Києві добу тривають пошукові роботи на місцях "прильотів": під завалами можуть бути люди

Росія потужно атакувала Київ зранку 8 липня. / Фото: Associated Press

Пошуки тривають в "Охматдиті" та в будинку на Сирці.

Майже добу в Києві тривають рятувально-пошукові роботи на місцях "прильотів" російських ракет.  Під завалами ще можуть перебувати люди.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Після вчорашнього досі тривають пошуки на двох локаціях: в дитячій лікарні "Охматдит" та в будинку в Шевченківському районі - на Сирці. Саме тому, сказати точно - є чи ні під завалами будівель люди - не можна.

"Ми зможемо точно відповісти на це запитання після того, як завершимо рятувально-пошукові роботи на цих двох об'єктах. Люди під завалам ще можуть бути", - наголосив Поворозник.

Нагадаємо, вчора зранку російські війська здійснили масований ракетний удар по Києву. Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи. Зокрема, "приліт" стався по лікарні "Охматдит" та житловому будинку. 

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