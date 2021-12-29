У Києві добряче приморозить: прогноз погоди на середу, 29 грудня

У Києві добряче приморозить: прогноз погоди на середу, 29 грудня

Опадів синоптики не прогнозують.

Погода у середу, 29 грудня, у Києві буде морозною. Температура повітря опуститься до -6 -7 градусів, але буде відчуватися як -10 -13 градусів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Протягом усього дня у місті буде хмарно, без опадів. Можливе замерзання мокрого снігу на переохолодженій поверхні землі. Вітер північно-східній, 2 м/с.

Тим часом 29 грудня по всій Україні оголошено перший рівень небезпечності, а у Донецькій області, на узбережжі Азовського моря та у Закарпатській області - третій, червоний.

Нагадаємо, що люті морози скасовуються. На Новий рік в Україні очікується відлига. У більшості регіонів очікуються опади у вигляді снігу та дощу.

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