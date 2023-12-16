У Києві до одного з елітних ресторанів навідались ТЦК та СБУ – чоловікам вручали повістки (відео)

Візити до київських ресторанів пов’язані з контрдиверсійними безпековими заходами.
Працівники CБУ, МВС та ТЦК ввечері 15 грудня навідались до одного з найдорожчих ресторанів Києва – "Веранда на Дніпрі".
Як пояснили силовики, вони проводили контрдиверсійні заходи – перевіряли документи та шукали людей, яких підозрюють у протиправній діяльності.
"В рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи, потенційно причетні до протиправної діяльності. Одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних громадян України, котрі можуть порушувати правила військового обліку", - йдеться у коментарі СБУ, що був розісланий ЗМІ.
Самі ж відвідувачі заявили, що основна мета – вручення повісток.
Нагадаємо, у Рівному відомий лікар і батько п'яти дітей отримав повістку – чим усе закінчилося.
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