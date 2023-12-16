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У Києві до одного з елітних ресторанів навідались ТЦК та СБУ – чоловікам вручали повістки (відео)

У Києві до одного з елітних ресторанів навідались ТЦК та СБУ – чоловікам вручали повістки (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1065
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У Києві до одного з елітних ресторанів навідались ТЦК та СБУ – чоловікам вручали повістки (відео)

Фото: скриншот

Візити до київських ресторанів пов’язані з контрдиверсійними безпековими заходами.

Працівники CБУ, МВС та ТЦК ввечері 15 грудня навідались до одного з найдорожчих ресторанів Києва – "Веранда на Дніпрі".  

Як пояснили силовики, вони проводили контрдиверсійні заходи – перевіряли документи та шукали людей, яких підозрюють у протиправній діяльності. 

"В рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи, потенційно причетні до протиправної діяльності. Одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних громадян України, котрі можуть порушувати правила військового обліку", - йдеться у коментарі СБУ, що був розісланий ЗМІ. 

Самі ж відвідувачі заявили, що основна мета – вручення повісток.

Нагадаємо, у Рівному відомий лікар і батько п'яти дітей отримав повістку – чим усе закінчилося.

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До одного з елітних ресторанів Києва навідались ТЦК та СБУ 

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Дата публікації
Перегляди
1065
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