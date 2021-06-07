У Києві до квартири на дев’ятому поверсі через вікно проник чоловік та захопив у заручники жінку: фото

Потерпіла встигла зателефонувати подрузі, яка викликала поліцію.

У Києві чоловік захопив у заручники жінку.

Зловмисник проник до квартири та почав погрожувати ножем власниці помешкання. Завдяки професійно проведеним перемовинам бійцями КОРДу протиправні дії чоловіка вчасно припинено.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Вчора близько 23:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Лісківскькій, що у Деснянському районі, до квартири на дев’ятому поверсі через вікно проник чоловік та тримає у заручниках її власницю. На вказану адресу терміново прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи територіального і Головного управлінь поліції, а також спецпризначенці КОРДу", - йдеться у повідомленні поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік розбив вікно у квартирі та проник всередину. Виявивши у помешканні жінку, схопив зі столу ніж та почав їй погрожувати. Потерпіла встигла зателефонувати подрузі, яка викликала поліцію.

Прибувши за адресою, бійці КОРДу провели перемовини зі зловмисником, у результаті чого він відчинив двері та відпустив жінку.

З потерпілою працювали психологи та оглянули медики, а 68-річного киянина правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України

За цим фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Поліцейські готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у центрі Львова чоловік із ножем та пістолетом напав на 23-річну дівчину.

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