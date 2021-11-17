У Києві до кінця року відкриють нову ділянку Великої кільцевої дороги: фото, відео

Будівельні роботи наближаються до завершення.

До кінця цього року – після 20 грудня, у столиці планують відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої дороги – від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської. А також нову транспортну розв’язку над вулицею Богатирською.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт на цьому об’єкті.

Кличко зазначив, що велике навантаження на транспортну інфраструктуру Києва створює транзитний транспорт. Щодня через столицю проїжджає понад 4 тисячі вантажних авто.

"Місто давно говорить, що єдиним вирішенням проблеми великого транзиту через столицю є будівництво Київської окружної дороги – проєкту, який має втілити уряд. Щоб транспорт не прямував через столицю, ускладнюючи трафік і руйнуючи дороги в місті. Київ же сьогодні, навіть в умовах економічної кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу, робить все, що залежить від міста. Зокрема, до кінця цього року плануємо відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої дороги – від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської. Та транспортну розв’язку на вулиці Богатирській. Нагадаю, цей об’єкт був у планах будівництва ще з 2008 року. І тільки ми взялися за втілення цього проєкту", – підкреслив він.

Кличко зазначив, що відтоді, як був на об’єкті у вересні, тут багато чого змінилося, і будівельні роботи наближаються до завершення. Вже влаштували верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці від проспекту Рокоссовського до вулиці Сім’ї Кульженків. Майже добудували шляхопровід через вулицю Богатирську. На ньому завершили основні будівельно-монтажні роботи, влаштували гідроізоляцію та нижній шар асфальтобетонного покриття. Також майже готовий шляхопровід через залізницю. На ньому теж завершили основні будівельно-монтажні роботи та влаштували гідроізоляцію.

"Сьогодні на цьому великому і важливому об’єкті транспортної інфраструктури тривають роботи, аби якомога швидше відкрити його для автомобільного руху. Тут будуть і велодоріжки, пішохідні тротуари. Вже облаштовують всі мережі та дощову каналізацію. Також встановлять шумозахисний екран, аби шум від автівок не заважав мешканцям прилеглих будинків", – підкреслив мер Києва.

Друзі Вже за місяць, орієнтовно 20 грудня, відкриємо автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої дороги – від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської. А також нову транспортну розв’язку над вулицею Богатирською. Відтоді, як був на об’єкті у вересні, тут багато чого змінилося і будівельні роботи наближаються до фіналу. Вже завершили основні будівельно-монтажні роботи, влаштували гідроізоляцію та нижній шар асфальтобетонного покриття на ділянці від проспекту Рокоссовського до вулиці Сім’ї Кульженків. Майже добудували шляхопровід через вулицю Богатирську. На ньому теж завершили основні будівельно-монтажні роботи, влаштували гідроізоляцію та нижній шар покриття. Практично готовий і шляхопровід через залізницю. Сьогодні на цьому великому об’єкті тривають роботи, аби якомога швидше відкрити його для автомобільного руху. Також тут будуть велодоріжки та пішохідні тротуари. Вже облаштовують всі мережі та дощову каналізацію. Встановлять і шумозахисний екран, аби шум від автівок не заважав мешканцям прилеглих будинків. Нагадаю, цей об’єкт був в планах будівництва ще з 2008 року. І тільки ми взялися за втілення важливого інфраструктурного проекту, запуск якого значно розвантажить місто від транзитного транспорту, що прямує через столицю. Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 17 листопада 2021 р.

Нагадаємо, Кличко анонсував масштабні зміни на головній вулиці Києва. Ремонт Хрещатика розпочнеться наступного року. Він коштуватиме Києву понад 1 мільярд гривень.

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