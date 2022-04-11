У Києві для автівок відкрили ще один міст, який не працював через війну понад місяць

У Києві для автівок відкрили ще один міст, який не працював через війну понад місяць

У Києві також збільшують і кількість маршрутів громадського транспорту.

У Києві 11 квітня після місячної перерви знову відкрили для руху автівок Південний міст. Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також читайте Камера спостереження зафіксувала, як окупанти в Ірпені грабували квартири українців

"Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту", - заявив він.

Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:

Північним

Дарницьким

Південним.

Також поступово збільшують і кількість маршрутів громадського транспорту столиці. Водіїв закликають бути уважними на дорогах міста, де розміщені блокпости та блоки, дотримуватися правил дорожнього руху, не займати смугу для руху громадського транспорту, пропускати карети швидкої та фури з гуманітарним вантажем.

Читайте також: