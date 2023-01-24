У Києві діють стабілізаційні графіки відключень світла: яких обмежень очікувати 25 січня

У YASNO за допомогою інфографіки пояснили, як саме розподілиться споживання електроенергії на середу по Києву.

У Києві продовжують працювати стабілізаційні графіки відключень світла і на 25 січня передбачені обмеження до 981 МВт вдень та 642 МВт вночі.

Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"У Києві продовжують працювати стабілізаційні графіки. На завтра передбачені такі обмеження: до 981 МВт вдень, 642 МВт вночі. Це дасть змогу забезпечити 65% потреб споживачів в електроенергії", – написав Коваленко в Мережі.

Він нагадав, що "Укренерго" щодня доносить до операторів систем розподілу обсяги споживання електроенергії на область. Далі оператори частину віддають критичній інфраструктурі, а решту світла розподіляють на побутових споживачів та бізнес.

Так, у YASNO пояснили за допомогою інфографіки, як саме розподілиться споживання на 25 січня по Києву та Дніпропетровській області. Темно-синя частина частина – дефіцит, якого енергосистемі зараз не вистачає для нормального існування.

Інфографіка: YASNO

Нагадаємо, в "Укренерго" вранці 24 січня інформували, що споживання електроенергії в країні – на рівні попереднього дня. Виробництво електрики незначно збільшилось, проте зберігається суттєвий дефіцит потужності.

Додамо, як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна достойно пройшла половину зими, попри ракетні удари Росії по енергосистемі. Водночас очільник уряду наголосив, що ще "рано розслаблятися".

Відключення світла, ситуація в енергетиці, місії МАГАТЕ - Герман Галущенко

Читайте також: