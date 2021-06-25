У Києві діяв "чорний нотаріус", який завдав збитків на мільйони гривень

Зловмисник реєстрував віртуальні будинки у центрі столиці.

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили незаконну діяльність приватного нотаріуса у Києві, який вносив завідомо неправдиві дані в державні реєстри. Як повідомили в п’ятницю, 25 червня, у пресслужбі СБУ, своїми діями він завдав збитки державі на мільйони гривень.

Оперативники спецслужби викрили приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, який системно займався незаконною реєстрацією прав власності на нерухоме майно у складі організованої групи.

“Фактично він реєстрував "порожні місця" у центрі столиці. При цьому вказував, що на такому місці існує багатоповерховий будинок. Підставні особи, на яких реєстрували нерухомість, продавали вищевказані об’єкти або ж “передавали право” на забудову земельних ділянок, всупереч їх цільового призначення”, - пояснили суть махінацій у СБУ.

Правоохоронці виявили також інші несанкціоновані дії зловмисника в реєстрах, яким ще належить дати правову оцінку.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України на Львівщині заблокувала схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів. Ділки підробляли результати досліджень, QR-коди, бланки та печатки діючих установ, які виконують лабораторні дослідження.

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