Одягнена лише у білизну: в Києві дівчина станцювала перед автомобілями на трасі (відео)

Деякі водії намагались оминути дівчину, інші ж ще і сигналили.
У Києві біля станції метро Чернігівська дівчина у білизні вибігла на трасу та станцювала перед автомобілями.
Про це повідомляють очевидці в телеграм-каналах.
Свідки події опублікували в соціальних мережах відео, як дівчина лише у білизні вийшла на дорогу. Вона станцювала просто на трасі перед автомобілями.
Водночас на відео видно, що деякі водії, які стали свідками події, намагаються її обережно об'їхати, а інші ще і сигналять. Чим закінчились танці дівчини наразі невідомо.
Нагадаємо, оголену дівчину в труні пронесли центром Львова.
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