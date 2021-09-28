Одягнена лише у білизну: в Києві дівчина станцювала перед автомобілями на трасі (відео)

Деякі водії намагались оминути дівчину, інші ж ще і сигналили.

У Києві біля станції метро Чернігівська дівчина у білизні вибігла на трасу та станцювала перед автомобілями.

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Про це повідомляють очевидці в телеграм-каналах.

Свідки події опублікували в соціальних мережах відео, як дівчина лише у білизні вийшла на дорогу. Вона станцювала просто на трасі перед автомобілями.

Водночас на відео видно, що деякі водії, які стали свідками події, намагаються її обережно об'їхати, а інші ще і сигналять. Чим закінчились танці дівчини наразі невідомо.

У Києві дівчина у білизні вибігла на трасу та станцювала перед автомобілями

Нагадаємо, оголену дівчину в труні пронесли центром Львова.

Також у місті Дніпро голий чоловік посеред дня катався по асфальту в Слобожанському проспекті в районі виконкому. На його ногах був взутий лише один гумовий капець. Спочатку чоловік без одягу в неадекватному стані бігав вулицею.

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