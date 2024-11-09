У Києві дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки": у поліції повідомили деталі

У Києві дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки".

Спочатку про це повідомила низка місцевих Telegram-каналів, а потім підтвердили у поліції.

У суботу, 9 листопада, зранку правоохоронці виявили тіло дівчини на знаку метро "Осокорки".

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Судмедекспертиза попередньо не виявила ознак насильницької смерті.

Відомо, що дівчина була 2000 року народження.

Поліція з'ясовує деталі інциденту.

Telegram-канал "Киев Сейчас" із посиланням на власні джерела пише, що 24-річна дівчина нібито посварилась зі своїм хлопцем. Вона записала для нього прощальне аудіо, зняла ремінь з сумки та повісилась.

Нагадаємо, у Києві чоловік зарізав та розчленував власного сина, а рештки замурував у гаражі.

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