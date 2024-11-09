У Києві дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки": у поліції повідомили деталі

Судмедекспертиза попередньо не виявила ознак насильницької смерті.
У Києві дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки".
Спочатку про це повідомила низка місцевих Telegram-каналів, а потім підтвердили у поліції.
У суботу, 9 листопада, зранку правоохоронці виявили тіло дівчини на знаку метро "Осокорки".
Судмедекспертиза попередньо не виявила ознак насильницької смерті.
Відомо, що дівчина була 2000 року народження.
Поліція з'ясовує деталі інциденту.
Telegram-канал "Киев Сейчас" із посиланням на власні джерела пише, що 24-річна дівчина нібито посварилась зі своїм хлопцем. Вона записала для нього прощальне аудіо, зняла ремінь з сумки та повісилась.
Нагадаємо, у Києві чоловік зарізав та розчленував власного сина, а рештки замурував у гаражі.
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