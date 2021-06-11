У Києві дівчина послизнулася і впала просто під трамвай: з'явилося жахливе відео

Довелося підіймати трамвай, аби дістати дівчину.

У Києві дівчина послизнулася і впала просто під трамвай.

Подія сталася у Дніпровському районі на бульварі Ярослава Гашека.

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Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив жахливе відео.

"Свідки події кажуть, що послизнулася. Довелося підіймати трамвай аби її дістати. Жива, передана лікарям", - йдеться у дописі під відео.

Зараз на місці працюють правоохоронці.

Рух трамваїв тимчасово призупинено.

Нагадаємо, у Києві пасажирський бус не розминувся з легковиком. За попередньою інформацією, у ДТП минулося без жертв, але є потерпілі.

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