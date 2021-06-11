У Києві дівчина послизнулася і впала просто під трамвай: з'явилося жахливе відео

Довелося підіймати трамвай, аби дістати дівчину.
У Києві дівчина послизнулася і впала просто під трамвай.
Подія сталася у Дніпровському районі на бульварі Ярослава Гашека.
Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив жахливе відео.
"Свідки події кажуть, що послизнулася. Довелося підіймати трамвай аби її дістати. Жива, передана лікарям", - йдеться у дописі під відео.
Зараз на місці працюють правоохоронці.
Рух трамваїв тимчасово призупинено.
Нагадаємо, у Києві пасажирський бус не розминувся з легковиком. За попередньою інформацією, у ДТП минулося без жертв, але є потерпілі.