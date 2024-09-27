У Києві дістали уламки російського безпілотника з Дніпра: з'явилися фото

Рятувальники наполегливо просять проявляти максимальну обережність, не наближатися до місця падіння та не торкайтися уламків.

У Києві водолази-рятувальники дістали уламки російського безпілотника з Дніпра.

Про це йдеться у повідомленні Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Рятувальники обстежили 0,01 гектара акваторії річки та знайшли уламки на глибині 12 метрів за 60 метрів від берега. Потім його фрагменти доправили на берег, щоб фахівці змогли проаналізувати його.

"Ми наполегливо просимо вас проявляти максимальну обережність. У жодному разі не знімайте на відео моменти падіння ракет або безпілотників.

Якщо ви стали свідками таких подій, негайно викликайте Службу порятунку за номером “101”. Не наближайтеся до місця падіння та не торкайтеся уламків", – попередили у ДСНС.

Після підйому безпілотника, його фрагменти були доправлені на берег для детального аналізу / Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Нагадаємо, вранці 26 вересня Київ атакувало понад півтора десятка “Шахедів”. Бойова робота в повітряному просторі столиці та на її підступах велася протягом 5 годин. Внаслідок падіння уламків відбулась розгерметизація газової труби.

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