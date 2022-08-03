У Києві дістали тіло чоловіка з озера (фото)

У Києві рятувальники дістали тіло 36-річного чоловіка з озера Сонячного неподалік вулиці Ревуцького, що в Дарницькому районі.

Про це 3 серпня повідомили в Головному управлінні ДСНС.

Тіло людини на поверхні води побачили місцеві мешканці та викликали рятувальників. До місця події направили водолазів, які за допомогою спеціального спорядження доставили померлого до берега.

Тіло передали слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

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