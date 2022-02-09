У Києві дістали із води тіло чоловіка, яке вмерзло в кригу: як уникнути трагедії

У Києві дістали із води тіло чоловіка, яке вмерзло в кригу: як уникнути трагедії

Обставини трагедії встановлюють.

У Києві на Дніпровській набережній водолази-рятувальники дістали із води тіло чоловіка, яке вмерзло в кригу.

Про це 9 лютого повідомила прессслужба ГУ ДСНС України у місті Києві.

Тіло знаходилося за 15 метрів від берега. Його деблокували за допомогою спеціального спорядження, доставили на берег та передали службі "102". Обставини трагедії встановлюють.

Правила поведінки на льоду

Нагадаємо, що перебуваючи зимової пори на замерзлих водоймах: чи то рибалячи, чи то активно відпочиваючи, – потрібно пам’ятати правила поводження на льоду. Найбільш небезпечна крига – перша та остання: вона ще (або вже) не міцна.

Міцна крига, на відміну від слабшої (білої та жовтуватої), має, зазвичай, синюватий або зеленкуватий відтінок. Тонкий лід, як правило, трапляється біля берегів, заростей очерету та під снігом.

Міцність льоду слід перевіряти палицею, і в жодному разі ногою.

Для того щоб не трапилося нещастя, слід пам’ятати:

виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см;

масова пішохідна переправа може бути організована лише за товщу льоду понад 15 см, відстань між людьми, які прямують переправою, повинна бути не менш ніж 5 м;

під час масового катання на ковзанах лід має бути не тоншим за 25 см.

Нетривка крига: у ДСНС дали поради про поведінку на замерзлих водоймах

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