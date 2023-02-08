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У Києві директорка дитсадка привласнила понад 2 млн грн батьківських внесків

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві директорка дитсадка привласнила понад 2 млн грн батьківських внесків

Фото: sputnik.kg

Керівниці дошкільним закладом загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві поліцейські викрили 29-річну директорку приватного дитячого садочка, розташованого у Шевченківському районі столиці, у привласненні та розтраті батьківських грошей.   

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зловмисниця впродовж року вивела на підконтрольні їй рахунки понад два мільйона гривень, які призначались на фінансування потреб дошкільнят. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Слідством встановлено, що підозрювана, зловживаючи своїм службовим становищем, вирішила заволодіти коштами, які сплачувались батьками на вирішення потреб дошкільнят – харчування, поліпшення умов навчально-виховного процесу тощо.

"У період від грудня 2021 року і до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну порушниця надавала вказівки на безпідставне перерахування грошових коштів у загальній сумі понад два мільйони гривень на підконтрольні їй рахунки начебто за оплату певних послуг, які фактично не надавались", - йдеться у повідомленні.

Слідчі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою оголосили жінці про підозру за ч. 2, 3 та 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Нагадаємо, у Києві батько погрожував викинути з балкона 3-місячне немовля.

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Дата публікації
Перегляди
823
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