У Києві демонтують історичну будівлю 19 століття - "будинок з жуками": фото

Будинок Марії Станіславської відомий модерним ліпним декором інтер'єру сходової клітки.

У центрі Києва почали розбирати триповерхову історичну будівлю 19-го століття. Цього разу демонтують прибутковий будинок Марії Станіславської, розташований на вулиці Володимирській, 93.

Про це повідомляє telegram-спільнота "Київ без цензури".

"Місцеві жителі заявили, що забудовник сусідньої ділянки поступово виживає людей. Швидше за все, роблять це з метою розширення будівництва за рахунок території історичного будинку. Судячи з інформації на вивісці поряд з будівлею, замовником робіт є ТОВ "СенсБуд", - йдеться у дописі.

Ще кілька місяців тому будинок був у відмінному стані. Але це було доти, доки працівники будівельної компанії не почали забивати палі поруч з фундаментом історичного будинку. В результаті з його стель почала обсипатися штукатурка, а стінами пішли тріщини. Робочі почали розбирати будівлю.

Будинок Станіславської відомий модерним ліпним декором інтер'єру сходової клітки. Цей унікальний декор зображує рослини і комах - жуків і мух. Такого в Києві більше немає.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Симона Петлюри 10 квітня знесли історичний будинок купця Уткіна. Будівлі було понад 120 років. У зв'язку з цим Шевченківська окружна прокуратура Києва відкрила провадження щодо самовільного проведення будівельних робіт.

Як повідомлялось, у Києві історичну пам’ятку "Будинок Вертипороха" вимагають реставрувати через суд.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання