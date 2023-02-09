У Києві демонтували пам'ятник Ватутіну: відео

У Києві в четвер, 9 лютого, демонтували пам'ятник Миколі Ватутіну - радянському генералу, який брав активну участь у боях проти армії УНР та УПА.

Про це повідомив радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.

"Не може в центрі Києва стояти пам’ятник людині, яка до Другої світової війни брала активну участь у встановленні радянської влади на території України та брала участь у боях проти загонів українських повстанців. Не секрет, що чимало істориків пишуть про його вагому роль у переслідуванні прихильників незалежної України. Крім того, деякі історики наголошують, що Ватутін добував свої перемоги шляхом кидання під ворожі танки неозброєних та непідготовлених бійців (серед яких значна частина – українці). Мова, зокрема, про форсування Дніпра та битву за Київ 1943 року", - написав Білоцерковець.

Наступними у Києві планують знести монументи Щорсу та Пушкіну. Міська влада очікує на дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики.

Злочини Ватутіна проти України

Микола Ватутін - генерал Червоної армії, який брав активну участь у поваленні української державності на початку ХХ століття, зокрема протистояв армії УНР. Також 1944 року він воював проти Української повстанської армії, де у бою з захисниками України на Рівненщині був тяжко поранений та помер. Після цього СРСР почав масово страчувати полонених воїнів УПА.

Крім того Ватутін причетний до смерті українців у лавах Червоної армії. Він кидав на фронт проти нацистів непідготовлених українців. Якщо люди намагались відступати - їх розстрілювали "загороджувальні загони" НКВС.

Нагадаємо, 8 лютого у Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику Валерію Чкалову, який був розташований на розі вулиці Олеся Гончара та вулиці Михайла Коцюбинського у Шевченківському районі.

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