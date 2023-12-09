У Києві демонтували пам’ятник Щорсу – подробиці від КМДА (фото, відео)

У центрі Києві 9 грудня комунальні служби демонтували пам'ятник радянському діячу Миколі Щорсу. Фахівці КП "Київблагоустрій" працювали над демонтажем 7-тонної конструкції протягом шести годин.

Про це повідомляє КМДА.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Щорса прибрали! Кінь теж "відкинув копита"!

Там також додали, що до робіт з демонтажу залучили різну важку техніку, тож довелось частково перекрити рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка.

У Києві демонтували пам’ятник Щорсу

У Києві демонтували пам’ятник Щорсу

У Києві демонтували пам’ятник Щорсу

У Києві демонтували пам’ятник Щорсу

Монумент буде зберігатись у Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

У Києві вже прибрали понад 60 пам’яток, пов'язаних з історією і культурою Росії та СРСР. Наразі в місті працюють над об’єктами, з яких уряд зняв охоронний статус.

Нагадаємо, у Києві через закриття метро змінили дорожній рух на Либідській площі: карта проїзду.

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