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У Києві демонтували пам'ятник на честь дружби Києва та Москви

У Києві демонтували пам'ятник на честь дружби Києва та Москви

Фото: kyivnash.in.ua

Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму.

У столиці демонтовано пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився у сквері на вулиці Маршала Якубовського, 8.

Про це повідомила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова. 

Таким чином комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого знаходився монумент, виконало рішення Київської міської ради від 08 липня 2021 року.

"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", — додала Аліна Михайлова.

Нагадаємо:

  • Пам’ятник на честь дружби Києва та Москви було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори.
  • У липні 2021 року Київська міська рада через численні звернення мешканців столиці прийняла рішення про демонтаж монумента.

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