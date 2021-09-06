У Києві демонтували пам'ятник на честь дружби Києва та Москви

У Києві демонтували пам'ятник на честь дружби Києва та Москви

Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму.

У столиці демонтовано пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився у сквері на вулиці Маршала Якубовського, 8.

Про це повідомила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.

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Таким чином комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого знаходився монумент, виконало рішення Київської міської ради від 08 липня 2021 року.

"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", — додала Аліна Михайлова.

Нагадаємо:

Пам’ятник на честь дружби Києва та Москви було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори.

У липні 2021 року Київська міська рада через численні звернення мешканців столиці прийняла рішення про демонтаж монумента.

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