У Києві демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда "Таращанець" - фото, відео

У Києві демонтували ще один радянський монумент.

У Дарницькому районі Києва демонтували ще один радянський пам’ятник – екіпажу радянського бронепоїзда "Таращанець".

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

"У Дарницькому районі Києва комунальники прибрали ще один пам’ятник. Цього разу з однойменного парку прибрали монумент "Таращанець", який свою назву отримав на честь однойменного радянського бронепоїзда", - йдеться у повідомленні.

Пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда "Таращанець" у Києві/ Фото: Telegram

Пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда "Таращанець" у Києві / Фото: Telegram

На відео можна побачити процес демонтажу монумента, а також його транспортування до місця зберігання.

Парк "Таращанець" – парк в Дарницькому районі міста Києва, створений 1963 року. Назву отримав на честь радянського бронепоїзда "Таращанець", який у серпні 1919 року майже шість діб захищав від денікінців Донецький залізничний вузол, бійці не стали здаватись у полон, підірвали бронепоїзд та загинули.

У Києві демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда "Таращанець"

Нагадаємо, у Києві демонтували пам’ятник Щорсу – подробиці від КМДА (фото, відео).

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