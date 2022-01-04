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У Києві цього тижня відбудуться сезонні ярмарки: список адрес

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У Києві цього тижня відбудуться сезонні ярмарки: список адрес

УНІАН

Містяни на ярмарках матимуть змогу купити якісні фермерські продукти.

У Києві цього тижня відбудуться сезонні ярмарки.

На них містяни матимуть змогу купити якісні фермерські продукти.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

"Для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці цього тижня відбудуться сезонні ярмарки", - йдеться у повідомленні.

Адреси проведення:

4 січня (вівторок):

  • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

5 січня (середа):

  • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
  • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

6 січня (четвер):

  • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

8 січня (субота):

  • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

9 січня (неділя):

  • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

Нагадаємо, українці матимуть три вихідні на Різдво.

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