У Києві цього тижня відбудуться сезонні ярмарки: список адрес

У Києві цього тижня відбудуться сезонні ярмарки: список адрес

Містяни на ярмарках матимуть змогу купити якісні фермерські продукти.

У Києві цього тижня відбудуться сезонні ярмарки.

На них містяни матимуть змогу купити якісні фермерські продукти.

Також читайте Дієтологи назвали продукти, що заважають схуднути

Про це йдеться у повідомленні Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

"Для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці цього тижня відбудуться сезонні ярмарки", - йдеться у повідомленні.

Адреси проведення:

4 січня (вівторок):

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

5 січня (середа):

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

6 січня (четвер):

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

8 січня (субота):

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

9 січня (неділя):

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

Нагадаємо, українці матимуть три вихідні на Різдво.

Читайте також: