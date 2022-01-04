У Києві цього тижня відбудуться сезонні ярмарки: список адрес

Містяни на ярмарках матимуть змогу купити якісні фермерські продукти.
У Києві цього тижня відбудуться сезонні ярмарки.
На них містяни матимуть змогу купити якісні фермерські продукти.
Про це йдеться у повідомленні Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
"Для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці цього тижня відбудуться сезонні ярмарки", - йдеться у повідомленні.
Адреси проведення:
4 січня (вівторок):
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.
5 січня (середа):
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
6 січня (четвер):
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.
8 січня (субота):
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.
9 січня (неділя):
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.
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