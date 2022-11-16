У Києві цього тижня очікується перший сніг - КМДА

У Києві цього тижня, у четвер, 17 листопада, очікується перший сніг. За прогнозами синоптиків, температура повітря опуститься до -2 градусів. також снігопад прогнозують у п`ятницю.

У КМДА попереджають, що на дорогах може бути ожеледиця.

"Закликаємо водіїв змінити гуму на авто й бути обачними на дорогах, особливо в темний час доби. А пішоходів - носити світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв", - зазначили в КМДА.

Зазначається, що дорожники та спецтехніка готові боротися з ожеледицею та прибирати наслідки опадів. Цього сезону дороги, мости й тротуари оброблятимуть піщано-соляною сумішшю, рідкими хлоридами, рідким природнім бішофітом.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко попередила, що до кінця тижня температура повітря в Україні знижуватиметься. На півночі та північному сході країни є ймовірність мокрого снігу. А в інших регіонах піде дощ.

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