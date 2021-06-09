У Києві "чорні" колектори тероризували боржників та їхніх родичів

У межах слідства встановлено 14 осіб, які постраждали від неправомірних дій вказаної групи.

У Києві правоохоронці викрили "чорних" колекторів, котрі погрожували насильством громадянам в разі несплати боргу. Інколи подібні дзвінки надходили й тим, хто не мав жодного відношення до кредитів, а сума "боргів", яка підлягала сплаті, коливалася від 1,5 до 180 тисяч гривень.

Про це у середу, 9 червня, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За даними слідства, з березня 2019 року група осіб, утворивши стійке злочинне об’єднання, організували діяльність колекторського "кол-центру", з якого здійснювалися дзвінки громадянам з вимогами повернення боргів перед компанією миттєвого кредитування. Сума "боргів", яка підлягала сплаті, коливалася від 1,5 до 180 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Також читайте У Чернігові колектори вимагали у людей гроші, шантажуючи підробленим порно

Зазначається, що дзвінки надходили й тим, хто не мав жодного відношення до таких фінансових зобов’язань. Вони супроводжувалися погрозами застосування насильства над нібито боржниками та їх близькими родичами, погрозами пошкодження чи знищення їхнього майна.

У межах слідства встановлено 14 осіб, які постраждали від неправомірних дій вказаної групи.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за фактом примушування громадян до виконання цивільно-правових зобов'язань (ч. 3 ст. 355 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх осіб та обставин цього злочину.

Нагадаємо, що в Україні набув чинності новий закон, який покликаний вгамувати колекторів.

Про те, куди звертатися, якщо вам продовжують цілодобово дзвонити і погрожувати колектори - у нашому матеріалі.

Рекетири у законі: хто має контролювати роботу колекторів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання