У Києві чоловіка привалило на підприємстві промисловим устаткуванням вагою 9 тонн: фото та подробиці трагедії

Загиблого з-під станка діставали рятувальники.
У Києві чоловіка привалило на підприємстві промисловим устаткуванням вагою 9 тонн.
Загиблого з-під станка діставали рятувальники.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.
"9 лютого о 10:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території одного із столичних комунальних підприємств на вул. Будіндустрії, 9-А, що у Голосіївському районі столиці, загинула людина", - йдеться у повідомленні.
До місця виклику одразу ж було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилося, у цеху, чоловіка привалило промисловим устаткуванням, вагою близько 9 тонн.
Дочекавшись слідчо-оперативну групу, рятувальники за допомогою пневматичного інструменту витягли загиблого з-під станка.
Усі обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві на дитячому майданчику виявлено тіло чоловіка без верхнього одягу та взуття.
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