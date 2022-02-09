У Києві чоловіка привалило на підприємстві промисловим устаткуванням вагою 9 тонн: фото та подробиці трагедії

У Києві чоловіка привалило на підприємстві промисловим устаткуванням вагою 9 тонн: фото та подробиці трагедії

Загиблого з-під станка діставали рятувальники.

У Києві чоловіка привалило на підприємстві промисловим устаткуванням вагою 9 тонн.

Загиблого з-під станка діставали рятувальники.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

"9 лютого о 10:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території одного із столичних комунальних підприємств на вул. Будіндустрії, 9-А, що у Голосіївському районі столиці, загинула людина", - йдеться у повідомленні.

До місця виклику одразу ж було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилося, у цеху, чоловіка привалило промисловим устаткуванням, вагою близько 9 тонн.

Дочекавшись слідчо-оперативну групу, рятувальники за допомогою пневматичного інструменту витягли загиблого з-під станка.

Усі обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Поблизу Південного мосту в індустріальному районі чоловіка розчавило на смерть | Новини Києва

Нагадаємо, у Києві на дитячому майданчику виявлено тіло чоловіка без верхнього одягу та взуття.

Читайте також: