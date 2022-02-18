У Києві чоловіка на рік відправили до колонії, бо він 2 дні пожив у чужому будинку

У Києві чоловіка на рік відправили до колонії, бо він 2 дні пожив у чужому будинку

Підозрюваний провину визнав та розкаявся.

У Києві до одного року обмеження волі засудили чоловіка через те, що він два дні пожив у чужому будинку.

Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду міста Києва, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік 5 лютого 2022 року заліз до чужого дачного будинку. Там він нічого не крав, а лише жив. Проте 7 лютого в обід підозрюваний вийшов з приміщення та перебував вулиці. Тоді його помітили місцеві та викликали поліцію.

Підозрюваний на суді провину визнав та розкаявся. Оскільки у чоловіка була непогашена судимість та він ніде не працював, суд вирішив його не штрафувати, а відправити до колонії.

Чоловіка визнали винним за ч.1 ст. 162 КК України та засудили його до одного року обмеження волі. Покарання чоловік відбуватиме у колонії.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік тричі залазив до чужого будинку: він випивав весь алкоголь та громив помешкання. За це його засудили до 2 років обмеження волі.