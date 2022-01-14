У Києві чоловік зробив зауваження власнику Toyota Land Cruiser, а той у відповідь жорстоко його побив: відео

Постраждалого госпіталізовано до лікарні, а з нападником спілкуються слідчі.
У Києві чоловік зробив зауваження власнику Toyota Land Cruiser за неправильне паркування, а той у відповідь жорстоко його побив.
Поліцейські з’ясовують обставини дорожнього конфлікту у Дніпровському районі столиці.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Сьогодні, 14 січня, під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили публікацію з відео, де на вулиці Андрія Аболмасова відбувається бійка між двома чоловіками. На місце події прибули поліцейські для з’ясування усіх обставин інциденту", - йдеться у повідомленні.
Попередньо правоохоронці встановили, що між опонентами виник конфлікт через неправильне паркування автомобіля.
Згодом один із чоловіків накинувся з кулаками на іншого та завдав йому декілька ударів у різні частини тіла.
Внаслідок бійки одного із учасників госпіталізовано до лікарні, а з іншим чоловіком спілкуються слідчі.
Подія зареєстрована в Дніпровському управлінні поліції, після встановлення усіх обставин їй буде надана правова кваліфікація.
За даними пабліка "Києва Оперативного", нападником, ймовірно, може бути син топ-чиновника Міністерство молоді та спорту України.
Нагадаємо, в Ірпені стався прикрий випадок. Дід Мороз вибив зуби чоловіку через те, що той не заплатив йому гроші за фото.
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