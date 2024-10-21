У Києві чоловік знущався з дружини та п'ятьох дітей: як його покарали (фото)

Чоловік вчиняв психологічне насильство щодо дружини та дітей, яких словесно ображав, принижував, шантажував та кричав на них.

У Києві чоловік знущався з дружини та п'ятьох дітей. Він вчиняв домашнє насильство щодо своєї родини.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За принципової позиції ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури Києва 42-річного киянина засуджено за вчинення домашнього насильства щодо дружини та п’ятьох малолітніх дітей, що призвело до психологічних страждань, емоційної залежності та погіршення якості життя потерпілих.

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"Чоловік, як кривдник перебуваючи на профілактичному обліку в секторі протидії домашньому насильству Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від жовтня 2022 року, продовжив вчиняти психологічне насильство по відношенню до дружини та дітей, яких словесно ображав, принижував, кричав та шантажував", – йдеться у повідомленні прокуратури.

За результатами судового розгляду обвинуваченому призначено максимальне покарання, передбачене санкцією ст. 126-1 КК України – два роки позбавлення волі. Чоловіка взяли під варту в залі суду.

Чоловіка, який вчиняв домашнє насильство щодо дружини та 5 дітей / Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, у Києві чоловік вдарив співмешканку ножем у груди, а сім років тому тяжко травмував її вітчима.

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