У Києві чоловік знущався з дружини та п'ятьох дітей: як його покарали (фото)

Чоловік вчиняв психологічне насильство щодо дружини та дітей, яких словесно ображав, принижував, шантажував та кричав на них.
У Києві чоловік знущався з дружини та п'ятьох дітей. Він вчиняв домашнє насильство щодо своєї родини.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
За принципової позиції ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури Києва 42-річного киянина засуджено за вчинення домашнього насильства щодо дружини та п’ятьох малолітніх дітей, що призвело до психологічних страждань, емоційної залежності та погіршення якості життя потерпілих.
"Чоловік, як кривдник перебуваючи на профілактичному обліку в секторі протидії домашньому насильству Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від жовтня 2022 року, продовжив вчиняти психологічне насильство по відношенню до дружини та дітей, яких словесно ображав, принижував, кричав та шантажував", – йдеться у повідомленні прокуратури.
За результатами судового розгляду обвинуваченому призначено максимальне покарання, передбачене санкцією ст. 126-1 КК України – два роки позбавлення волі. Чоловіка взяли під варту в залі суду.
Нагадаємо, у Києві чоловік вдарив співмешканку ножем у груди, а сім років тому тяжко травмував її вітчима.
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