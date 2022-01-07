У Києві чоловік зліз на колії метро і затримав рух потягів: чим все закінчилося

У Києві чоловік зліз на колії метро і затримав рух потягів: чим все закінчилося

У пасажирів не витримали нерви і вони дістали хулігана.

У Києві чоловік на станції метро “Теремки” зліз на колії, через це на 30 хвилин зупинилися потяги.

Про це повідомив Телеграм-канал “Київ оперативний”.

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У повідомленні йдеться, що пасажири довго чекали на поліцейських. У результаті людям набридло чекати і вони самі його витягли. Після цього хуліган ще декілька хвилин гуляв на станції і тільки тоді прийшли чергові правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві п'яний пасажир метро відкрив двері вагону під час руху і висунув з нього голову.

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