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У Києві чоловік зліз на колії метро і затримав рух потягів: чим все закінчилося

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У Києві чоловік зліз на колії метро і затримав рух потягів: чим все закінчилося

Вікіпедія

У пасажирів не витримали нерви і вони дістали хулігана. 

У Києві чоловік на станції метро “Теремки” зліз на колії, через це на 30 хвилин зупинилися потяги.

Про це повідомив Телеграм-канал “Київ оперативний”.

У повідомленні йдеться, що пасажири довго чекали на поліцейських. У результаті людям набридло чекати і вони самі його витягли.  Після цього хуліган ще декілька хвилин гуляв на станції і тільки тоді прийшли чергові правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві п'яний пасажир метро відкрив двері вагону під час руху і висунув з нього голову.

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