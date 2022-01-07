У Києві чоловік зліз на колії метро і затримав рух потягів: чим все закінчилося

У пасажирів не витримали нерви і вони дістали хулігана.
У Києві чоловік на станції метро “Теремки” зліз на колії, через це на 30 хвилин зупинилися потяги.
Про це повідомив Телеграм-канал “Київ оперативний”.
У повідомленні йдеться, що пасажири довго чекали на поліцейських. У результаті людям набридло чекати і вони самі його витягли. Після цього хуліган ще декілька хвилин гуляв на станції і тільки тоді прийшли чергові правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві п'яний пасажир метро відкрив двері вагону під час руху і висунув з нього голову.
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