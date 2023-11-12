У Києві чоловік жорстоко знущався із цуценяти - підкидав та буцав ногами (відео)

У київському парку чоловік волік на повідцю цуценя йоркширського тер'єра, періодично підкидуючи та буцаючи його ногами.

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, знущання із тваринки помітили небайдужі дві дівчини, які викликали патрульну поліцію. Поки правоохоронці їхали на виклик, вони зафільмували жорстоке поводження чоловіка щодо цуценяти.

"Патрульні прибули на місце та виявили того самого чоловіка з собакою. Причину своєї агресивної поведінки відносно тварини громадянин пояснити не зміг. Ми доставили песика до ветеринарної клініки. Лікарі його оглянули та залишили у медичному закладі для лікування", - написав він.

Білошицький додав, що власника тварини передали слідчим для подальшого з'ясування всіх обставин події.

"За жорстоке поводження із тваринами відповідно до ст. 299 ККУ, передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини", - нагадав він.

Нагадаємо, у Києві чоловік вигулював вовка на повідці.

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