У Києві чоловік жорстоко вбивав собаку, тримаючи на руках 11-місячну доньку: йому оголошено вирок

У Дніпровському районі Києва чоловік вбив собаку, скинувши побиту тварину зі сходів. Водночас він тримав на руках 11-місячну доньку. Йому оголошено суворий вирок.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, яка оприлюднила шокувальне відео, що містить чутливі кадри.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва Дніпровським районним судом оголошено обвинувальний вирок 31-річному киянину за жорстоке поводження з безпритульною собакою, що призвело до загибелі тварини (ч. 3 ст. 299 КК України). Чоловіка, який вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, засуджено до 7 років та 6 місяців позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що підозрюваний, який жив зі співмешканкою, двома її синами та спільною 11-місячною донькою, привів до квартири безпритульну собаку Мілку та потім почав виштовхувати її у під’їзд. Чоловік бив собаку ногами, а потім, тримаючи доньку на руках, кинув собаку зі сходів, після чого знову почав бити пса.

Собака Мілка померла від численних травм / Фото: Київська міська прокуратура

"Внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів, отриманих від ударів та падіння, і летальної крововтрати, собака померла, що підтверджено проведеними експертизами. Кадри жорстокого поводження з твариною зафіксували камери спостереження у будинку", – кажуть у прокуратурі.

Сам обвинувачений своєї вини у суді не визнав, однак зізнався, що собаку і справді зіштовхнув зі сходів, проте заявив, що вбив її хтось інший, можливо сусіди. Його слова спростовані висновками експертиз.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме за ґратами.

У Києві чоловік жорстоко вбивав собаку, тримаючи на руках 11-місячну доньку: відео містить кадри насилля

Нагадаємо, у Києві чоловік через помсту вбив собаку колишньої дівчини. 25-річний мешканець Київщини спочатку побив песика, а потім задушив.

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