У Києві чоловік живцем згорів у ліфті: як це сталося

У ніч проти 4 квітня в Оболонському районі Києва сталася трагічна пожежа в одній з багатоповерхівок.

В одному з багатоквартирних будинків Києва загорівся ліфт на третьому поверсі по вулиці Героїв Дніпра. Людина, яка була всередині, загинула.

Про це повідомляє ДСНС у Києві.

Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління о 23:37. На місце події терміново прибули рятувальники, які під час гасіння пожежі виявили в кабіні ліфта тіло чоловіка.

Завдяки оперативним діям 15 вогнеборців та 4 одиниць пожежно-рятувальної техніки о 00:22 займання було ліквідовано на площі 2 кв. м. Однак попри зусилля рятувальників врятувати життя чоловіка не вдалося.

Внаслідок пожежі обшивка ліфта згоріла повністю, пошкоджено двері ліфта, а також закопчено стелю та коридор з 3 до 9 поверху. Мешканці будинку були евакуйовані та не постраждали.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронні органи. Розглядаються різні версії, зокрема, коротке замикання електропроводки або необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, у Києві 2 квітня на кінцевій зупинці біля станції метро "Позняки" під час розвороту із невстановлених причин зійшов із рейок трамвай, пасажирів в салоні не було. Внаслідок пригоди отримав травми перехожий чоловік.

Читайте також: