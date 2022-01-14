Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин.

У Києві чоловік зґвалтував п'ятирічну доньку знайомої.

Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Під час обшуку у помешканні фігуранта правоохоронці виявили на електронних носіях відеозаписи з дитячою порнографією.

Як розповіла тимчасова виконувачка обов’язків начальника відділу розслідування злочинів, вчинених проти дітей, слідчого управління поліції Києва Інна Вашкеба, чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Встановлено, що фігурант забрав малолітню до себе додому та скоїв щодо неї сексуальне насильство. Протиправні дії зловмисник вчиняв відносно доньки знайомої. Ми провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання чоловіка, звідки вилучили речові докази злочину, а також електронні носії з відеозаписами дитячої порнографії. Затриманому вже повідомлено про підозру у 14 епізодах злочинних діянь", - зазначила Вашкеба.

Слідчим управлінням столичної поліції розпочато чотири кримінальних провадження:

ч. 3 ст. 149 – торгівля людьми вчинена щодо малолітнього;

ч. 4 ст. 152 - зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди;

ч. 3, ч. 1 ст. 301 - ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;

ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 - одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження Кримінального кодексу України.

За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві доцент кафедри одного із вишів вчиняв розпусні дії щодо неповнолітньої дівчинки. Згідно із матеріалами слідства, чоловік познайомився із 12-річною онукою своєї знайомої під час спільного відпочинку на Русанівському пляжі.

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