У Києві чоловік зґвалтував 13-річного хлопчика, з яким познайомився в Мережі: зловмисника затримали

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

На Харківщині затримали 30-річного чоловіка, який зґвалтував 13-річного хлопчика у Києві. Зловмисник познайомився з дитиною в Мережі та домовився про зустріч.

У ході досудового розслідування правоохоронці довели причетність уродженця Харківщини до скоєного, повідомили в поліції Києва.

Оскільки чоловік переховувався від органів слідства, працівники поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою заочно повідомили йому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України - зґвалтування та ч. 2 ст. 156 - розбещення неповнолітніх.

Днями зловмисника вдалося затримати у Харківській області. Наразі фігурант перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, у селі на Київщині чоловік підійшов до 13-річної падчерки, стягнув з дитини одяг та вчинив насильницькі дії сексуального характеру. Зловмисника затримали.

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