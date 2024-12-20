У Києві чоловік зґвалтував 12-річну доньку сусідки: як його покарали

Жінка попросила сусіда допомогти її доньці перенести речі, чоловік піднявся з дівчинкою до квартири, де нікого не було та, погрожуючи дитині, зґвалтував її.

У Києві до 12 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував малолітню сусідку.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва районним судом оголошено обвинувальний вирок 27-річному місцевому мешканцю за вчинення дій сексуального характеру відносно 12-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Прокурором у суді доведено, що у липні 2022 року жінка попросила сусіда допомогти її малолітній доньці перенести речі. Чоловік піднявся з дівчинкою в квартиру, де нікого не було, та, погрожуючи дитині, зґвалтував її. Пізніше дівчинка розповіла про все матері.

"Вироком Дніпровського районного суду м. Києва чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі. Також відомості про нього буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи", — зазначили у прокуратурі.

До набрання вироком чинності чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Полтаві перед судом постане 57-річний чоловік, якого обвинувачують у зґвалтуванні та умисному вбивстві 12-річної дівчинки.

Читайте також: