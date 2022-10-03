У Києві чоловік зайшов до ліфта слідом за 22-річною дівчиною і, погрожуючи ножем, зґвалтував її: фото

У якийсь момент ліфт зупинився з технічних причин, а чоловік почав чіплятися до киянки, налякана потерпіла встигла зателефонувати своєму хлопцю та розповісти про дії кривдника.

У Києві чоловік зайшов до ліфта слідом за 22-річною дівчиною і, погрожуючи ножем, зґвалтував її.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від киянина про те, що у будинку на проспекті Червоної Калини його дівчина застрягла в ліфті з незнайомцем, який погрожує ножем та чіпляється до неї. Для встановлення обставин події на місце негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та оперативники сектору розкриття злочинів проти життя та здоров’я.

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Як розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе, у ході аварійного відкриття дверей, патрульні поліцейські, які першими прибули на виклик, затримали кривдника.

"На місці події з’ясувалось, що коли ввечері дівчина поверталася додому, разом з нею до ліфту багатоповерхівки зайшов невідомий. У якийсь момент ліфт зупинився з технічних причин, а чоловік почав чіплятися до киянки, погрожуючи їй ножем. Налякана потерпіла встигла зателефонувати своєму хлопцю та розповісти про дії кривдника, який у подальшому вчинив стосовно неї сексуальне насильство", - розповів Мелікідзе.

Фото: Київ Оперативний

Раніше судимого за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості місцевого мешканця, 1974 року народження, співробітники територіального підрозділу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Фігуранту повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 152 Кримінального кодексу України - зґвалтування. Наразі судом вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Фігуранту загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі", – підсумував Мелікідзе.

Нагадаємо, у Києві педофіл простежив за 11-річною дівчинкою, заскочив за нею до ліфта і вчинив розпусні дії. Про зловмисника відомо, що це 31-річний уродженець Донецька.

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