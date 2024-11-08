У Києві чоловік зарізав та розчленував власного сина, а рештки замурував у гаражі: як його покарають

Було проведено психолого-психіатричну експертизу, згідно з висновком якої, у момент вчинення злочину чоловік не мав будь-яких психічних розладів та усвідомлював характер своїх дій.

У Києві 55-річний чоловік зарізав та розчленував власного сина, а рештки замурував у гаражі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурор у суді довів, що у січні 2024 року до обвинуваченого в гості прийшов його 30-річний син. Під час застілля на кухні між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого батько завдав смертельного удару ножем своєму сину. Надалі, щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом декількох днів розчленовував та виносив з квартири до сміттєвих баків в пакетах та сумках. Відділивши голову та кінцівки від тулуба, підозрюваний замурував їх у власному гаражі", – йдеться у повідомленні.

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Під час досудового розслідування було проведено психолого-психіатричну експертизу, згідно з висновком якої, у момент вчинення злочину чоловік не мав будь-яких психічних розладів та усвідомлював характер своїх дій.

У суді обвинувачений свою вину визнав.

Дніпровський райсуд Києва виніс вирок, згідно з яким чоловік за вбивство власного сина проведе 10 років за ґратами.

Нагадаємо, у Києві чоловік жорстоко розправився з власною дружиною, він бив її ножем у груди та шию.

Зарізав, а потім розчленував власного сина! Правоохоронці розкрили жахливий злочин!

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