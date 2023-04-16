У Києві чоловік запізнювався на засідання суду, тому "замінував" будівлю: "накинули" ще 3 роки

Чоловік запізнювався, тому вирішив "зірвати" судове засідання, де розглядали його справу про крадіжку.

У Києві чоловік не встигав на засідання суду, де розглядали його справу, тому вирішив "замінувати" приміщення.

Про це йдеться у Єдиному рєстрі судових рішень.

Підозрюваний запізнювався на судове засідання у Дніпровський райсуд Києва, де розглядали його справу про крадіжку. Він вирішив, що неприбуття могло б негативно позначитися на запобіжному заході. Тому чоловік вирішив "зірвати" судове засідання.

У найближчому кіоску він купив сім-карту, щоб приховати свій справжній номер телефона. Далі зателефонував до поліції і повідомив про замінування будівлі суду. Після цього чоловік викинув сім-карту до сміттєвого бака та впевнено попрямував до суду.

На місце "замінування" було викликано слідчо-оперативну групу та проведено огляд із залученням працівників управління вибухотехнічної служби та працівників кінологічної служби. Однак підозрілих та вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

На засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю і щиро розкаявся. За такі дії йому присудили 3 років позбавлення волі.

За попередній злочин – крадіжку телефонних кабелів, яку він вчинив влітку 2022 року, йому дали 6 років позбавлення волі.

"Суд прийшов до висновку про необхідність призначення остаточного покарання за вказаним вироком у відповідності з ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим", – йдеться у вироку. Таким чином зловмисник проведе за ґратами 6, а не 9 років.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік через ревнощі кинув гранату у знайому та її товариша.

Читайте також: